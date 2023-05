Octavia McIntosh of ibex Jamaica to Join Panel Discussion

ibex Sponsors Outsource2Jamaica Conference 2023 The event is taking place from May 10-11 in St. James, Jamaica.

CARIBPR WIRE, KINGSTON, Jamaica, May 10, 2023: ibex (NASDAQ: IBEX), a leading global provider of business process outsourcing (BPO) and customer engagement technology solutions, today announced its sponsorship of the Outsource2Jamaica Conference 2023 in St. James, Jamaica, May 10-11, 2023. In addition, ibex Senior Director of Talent Acquisition Octavia McIntosh will participate in the Destination Dialogue Panel to discuss Jamaica’s potential as a hub for the global services sector.

“As a global leader and innovator in delivering customer experience (CX) solutions geared for the digital-first marketplace, we are pleased to sponsor the Outsource2Jamaica Conference and support the growing outsourcing sector on the island,” said Tamara Ricketts-Brown, VP of Operations and Jamaica Country Manager, ibex. “Jamaica has earned a place as one of the top markets for BPOs around the globe. ibex views Jamaica as an excellent outsourcing market based on its well-educated English-speaking talent pool, robust infrastructure, and stable government. We continue to invest in growing our operations in Jamaica, where we currently have six sites and more than 7,500 employees.”

The Outsource2Jamaica Conference and Exposition, which is the largest event focused on Jamaica’s Global Services Sector (GSS), is presented by the (GSAJ). GSAJ is the leading representative body serving the Information, Communications Technology, Logistics Outsourcing and Business Process Outsourcing (Contact Center) sectors in Jamaica.

The theme for this year’s Outsource2Jamaica is “Ahead of the Curve”. The program is designed to showcase the resilience, growth and determination of this sector, illustrate how members in Jamaica have grown and pivoted, and promote Jamaica as the leading English-speaking outsourcing hub of the Caribbean.

“ibex is a long-standing and proud member of the GSAJ and will continue to be a champion in the effort to grow the outsourcing industry in Jamaica and bring higher value CX services and support opportunities to the island,” added Ricketts-Brown.

For more information about Outsource2Jaim, please visit https://outsource2jamaica.com/.

iBEX auspicia Conferencia Outsource2Jamaica 2023

Octavia McIntosh de IBEX Jamaica se une al panel de debate

CARIBPR WIRE, KINGSTON, Jamaica, May 10, 2023: ibex (NASDAQ: IBEX), un proveedor líder mundial de outsourcing de procesos empresariales (BPO) y soluciones de tecnología de participación del cliente, anunció hoy su auspicio de la Conferencia Outsource2Jamaica 2023 en St. James, Jamaica, del 10 al 11 de mayo de 2023. Además, la directora sénior de adquisición de talento de ibex, Octavia McIntosh, participará en el panel de debate de destinos para abordar el potencial de Jamaica como centro para el sector de servicios globales.

“Como líder mundial e innovador en ofrecer soluciones de experiencia del cliente (CX) orientadas al mercado digital, nos complace auspiciar la Conferencia Outsource2Jamaica y apoyar el creciente sector de outsourcing en la isla”, dijo Tamara Ricketts-Brown, vicepresidenta de operaciones y gerente de país de Jamaica para ibex. “Jamaica obtuvo un lugar como uno de los principales mercados para BPO en todo el mundo. ibex percibe a Jamaica como es un excelente mercado de outsourcing basado en su grupo de talentos de habla inglesa y bien educados, infraestructura sólida y gobierno estable. Continuamos invirtiendo en el crecimiento de nuestras operaciones en Jamaica, donde actualmente tenemos seis localidades y más de 7,500 empleados”.

La Conferencia y Exposición Outsource2Jamaica, que es el mayor evento centrado en el Sector de Servicios Globales (GSS) de Jamaica, es presentada por el (GSAJ). GSAJ es el organismo representativo líder dedicado a servir a los sectores de información, tecnología de comunicaciones, outsourcing de logística y outsourcing de procesos empresariales (Centro de Contacto) en Jamaica.

El tema de Outsource2Jamaica de este año es “Ahead of the Curve” (adelantarse a los acontecimientos). El programa está diseñado para demostrar la resiliencia, crecimiento y determinación de este sector, ilustrar cómo los miembros en Jamaica han crecido y pivotado, y promover a Jamaica como el principal centro de externalización de habla inglesa del Caribe.

“IBEX es un miembro orgulloso y de larga tradición del GSAJ y continuará siendo un campeón en el esfuerzo por avanzar el sector de outsourcing en Jamaica y ofrecer servicios de CX de mayor valor y oportunidades de soporte a la isla”, agregó Ricketts-Brown.

Para más información acerca de Outsource2Jaim, visite https://outsource2jamaica.com/.

