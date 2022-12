Tout savoir sur le bilan chiffr? du 1er tour du Mondial 2022 !

The content originally appeared on: News Americas Now

Sans l’ombre d’un doute, le premier tour de la Coupe du monde 2022 a ?t? le th??tre de surprises et d’affiches de haut niveau. Certains favoris ont failli, ? l’image de la Belgique et de l’Allemagne, des stars ont brill?, mais surtout le spectacle a ?t? au rendez-vous au cours de plusieurs rencontres.

Il y a 120 buts inscrits en 48 matches. Cela fait une moyenne de 2,5 buts par match. Parall?lement, six rencontres se sont termin?es par un score nul et vierge. (Danemark – Tunisie, Mexique – Pologne, Maroc – Croatie, Uruguay – Cor?e du Sud, Angleterre – Etats-Unis, Croatie – Belgique). Il y avait aussi trois (1-1) et un spectaculaire (3-3) entre le Cameroun et la Serbie.

La victoire anglaise contre l’Iran (6-2) a ?t? le match avec le plus de buts de ce premier tour, et l’Espagne a sign? le carton du d?but du mondial en surclassant le Costa Rica 7-0.



Aux rayons des meilleurs buteurs. Ils sont cinq ? occuper la place meilleur buteur avec trois r?alisations : Kylian Mbapp? (France), Alvaro Morata (Espagne), Cody Gakpo (Pays-Bas), Marcus Rashford (Angleterre) et Enner Valencia (Equateur). Seul ce dernier ne prendra pas part aux huiti?mes de finale.

En ce qui concerne les meilleurs passeurs, Harry Kane a pris la premi?re de la comp?tition avec trois passes d?cisives. Il faut dire aussi qu’il deux CSC. En effet, il n’y a eu que deux buts contre son camp lors de ce premier tour. Celui inscrit par le Canada par l’interm?diaire du Marocain Nayef Aguerd (victoire 2-1 du Maroc) et celui inscrit par le Costa Rica par l’interm?diaire de Manuel Neuer (victoire 4-2 de l’Allemagne).



Avec neuf buts marqu?s en trois matches, l’Angleterre et l’Espagne sont les meilleures attaques de la comp?tition. A l’inverse, la Belgique, le Danemark, la Tunisie, le Pays de Galles et le Qatar n’ont marqu? qu’une seule fois.



Pour ce qui est du nombre de frappes. L’Allemagne est l’?quipe qui a le plus tir? au but avec 69 frappes. La Mannschaft a inscrit six buts, soit 8% de ses tentatives.

Plusieurs ?quipes n’ont encaiss? qu’un but dans la comp?tition : le Br?sil, les Etats-Unis, la Tunisie, le Maroc et la Croatie. A l’oppos?, le Costa Rica est la plus mauvaise d?fense de la comp?tition avec 11 buts encaiss?s.



Le Polonais Wojciech Szczesny est le portier qui a r?alis? le plus d’arr?ts avec 18 parades en t?moigne son match m?morable disput? face ? l’Argentine.

Clin d’oeil sur les performance collectives. Dans ce petit jeu, aucune ?quipe n’est parvenue ? gagner ses trois rencontres. Les Pays-Bas, l’Angleterre et le Maroc ont obtenu sept points, le meilleur total r?alis? lors du tournoi.



Il y a cinq ?quipes encore invaincues dans la comp?tition. En plus des N?erlandais, des Anglais et des Marocains, les Etats-Unis et la Croatie n’ont pas perdu de matches non plus, gagnant une rencontre et faisant deux matches nuls.

Venons-en aux fautes et avertissements. Il y a eu seulement deux expulsions au cours de ce premier tour. Le gardien gallois Wayne Hennessey a ?t? le premier exclu du tournoi. Vincent Aboubakar a aussi re?u un carton rouge lors du match contre le Br?sil.

Les cartons jaunes, ils en avaient 170 en tout. Avec 14 cartons jaunes, l’Arabie Saoudite est l’?quipe qui a r?colt? le plus d’avertissements devant la Serbie (12). Une seule nation jamais avertie. L’Angleterre est la seule ?quipe ? ne pas avoir ?cop? du moindre carton jaune au cours de ses trois premiers matches.

Les p?naltys. Il y a eu 13 p?naltys siffl?s lors du premier tour. Huit ont ?t? inscrits, et cinq manqu?s. Wojciech Szczesny en a repouss? deux.