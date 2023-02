L’endettement des entreprises et des ménages en hausse

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

Les PGE ont été largement sollicités en Martinique, avec plus de 3 900 entreprises concernées. • PHOTO DR

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (Iedom) a récemment présenté sa dernière étude thématique. Elle s’intéresse à l’évolution de l’endettement bancaire des entreprises et des ménages et à un éventuel risque que cela fait peser sur l’économie martiniquaise.

Que sait-on sur l’endettement bancaire des

entreprises et des ménages martiniquais ? L’Institut d’émission des

départements d’outre-mer (Iedom) a présenté tout récemment sa

dernière étude sur le sujet. « L’Iedom publie des statistiques

monétaires et, souvent, l’on regarde les variations d’une année sur

l’autre, or là, on a voulu faire une étude sur une plus longue

période », explique Alain Boileau, responsable du service

études et des établissements de crédit, à l’Iedom. « On a bien

vu que l’endettement était en augmentation, on a donc souhaité

mesurer cette augmentation et voir s’il y avait un risque pour

l’économie martiniquaise. »

Ces dernières années, les entreprises et les

ménages ont eu largement recours au crédit dont les conditions

étaient historiquement favorables (contexte de politique monétaire

non conventionnelle et de taux négatifs). Le taux d’endettement a

ainsi progressé de 19 points et de 15 points respectivement

pour les entreprises et les ménages de 2015 à 2021.

Un vrai levier pour la croissance

« L’endettement à taux très avantageux a été

un vrai levier pour la croissance en Martinique », souligne

Alain Boileau. « Les entreprises ont eu massivement…