Haiti, pour ceux qui oublient l’histoire

Au d?but de la d?cennie qui commence en 1910, Ha?ti est en prise ? l’instabilit? politique, est la proie de la mainmise des bandes arm?es et des financiers de r?volutions qui provoquent la prise du pouvoir et le renversement des pr?sidents. Les gouvernements ?ph?m?res se succ?dent. Les douanes, seuls points de collecte de ressources pour l’Etat, sont convoit?es par les m?mes forces qui s’accaparent aussi des d?penses publiques. L’Etat ha?tien se meurt. Ce qui ?tait pr?dit depuis des d?cennies finit par se produire, les Ha?tiens perdent le contr?le des forces arm?es, des douanes et du minist?re des Finances. Collecter et d?penser se font sous le contr?le de ceux qui ont sur le terrain les forces qui permettent le retour de la s?curit? et la garantie de l’exercice pacifique de la prise et de la conduite du pouvoir. Les Ha?tiens nomment encore leur pr?sident pendant trente-quatre ans mais tout se passe sous la dict?e des Am?ricains.

Avant le choc de 1915, le pays avait connu son plus grand scandale financier entre les r?parations dues aux commer?ants apr?s chaque <> et les magouilles autour des pr?ts contract?s par chaque gouvernement. Le proc?s de la Consolidation pr?c?dera l’occupation militaire du pays.

Un si?cle plus tard, en 2010, le choc est celui du s?isme et de la perte du pouvoir par la mouvance Lavalas. Gr?ce aux Am?ricains, le r?gime T?t Kale s’installe. S’en suivra le plus grand scandale financier de l’?re moderne d’Ha?ti, l’affaire non encore jug?e dite PetroCaribe et l’?vaporation des fonds pour la reconstruction post-s?isme. Les gangs, comme les Cacos avant eux un si?cle plus t?t, ?tablissent leur h?g?monie sur le pouvoir politique qui avait cru un instant en faire des instruments de prise de pouvoir et de contr?le de la population. Ha?ti perd le contr?le de ses fronti?res, des entr?es ? la douane et la ma?trise de la s?curit? publique, comme un si?cle avant. Les partis politiques et gouvernants ne peuvent s’entendre sur rien. Les premiers ministres passent comme les pr?sidents ?ph?m?res d’il y a un si?cle.

Comme au d?but du XXe si?cle, Ha?ti attend un secours de l’?tranger pour mettre de l’ordre dans ses finances publiques, reconstituer ses appareils de s?curit? et ?crire une nouvelle constitution-r?gle d’un jeu.

Ceux qui oublient notre histoire ou qui ne l’ont jamais apprise peuvent s’?tonner que nous reprenions les m?mes chemins et attendions les m?mes solutions. C’est ce qui se passe quand les hommes de pouvoir, de savoir et d’avoir ne sont pas ? la hauteur de leurs responsabilit?s.